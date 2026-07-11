La casa del cittadino camerunense è stata sottoposta a perquisizione. Gomes Clesio Tavares, coinvolto insieme a un ex dirigente in un procedimento per l’attentato del 16 ottobre, ha dichiarato che tornerà in Italia per parlare. Tavares ha ripetuto più volte che tutto è sbagliato, senza fornire ulteriori dettagli. La perquisizione si è svolta nel contesto di un’indagine giudiziaria in corso.

"È tutto sbagliato, è tutto sbagliato", ripete Gomes Clesio Tavares, il factotum di Valter Lavitola, accusato con lui di strage aggravata dal metodo mafioso per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Risponde al telefono dal Camerun, suo paese d'origine, dove, secondo i pm, sarebbe fuggito dopo la bomba al conduttore di Report, con l'aiuto dello stesso Lavitola, che, come lui, nega questa ipotesi. "Io scappato? Ma perché mai? Tra un mese tornerò in Italia e parlerò", dice al Giornale. Parlerà con i magistrati? "Sì, perché io non c'entro niente con tutto questo". Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Roma però hanno perquisito la casa dove vive con la compagna, nel napoletano, e hanno sentito la donna come testimone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Perquisita la casa del camerunense: "Tornerò in Italia e parlerò"

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