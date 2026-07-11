Percorsi INDIRE | la riforma del sostegno tra polemiche e dati reali

La riforma dei percorsi INDIRE sul sostegno sta generando polemiche e ricorsi legali, mentre si cerca di stabilizzare il sistema. La modifica mira a valorizzare l’esperienza dei docenti precari, cercando di superare le resistenze interne al settore scolastico. La discussione si concentra sulla validità delle nuove procedure e sui cambiamenti nel riconoscimento delle competenze. La misura interessa il personale coinvolto nel supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

Il dibattito sui nuovi percorsi INDIRE si accende tra ricorsi legali e necessità di stabilizzazione. La riforma del sostegno mira a valorizzare l'esperienza sul campo dei docenti precari, superando i pregiudizi corporativi emersi negli ultimi mesi all'interno del comparto scolastico.Percorsi INDIRE e Sostegno: tra il pregiudizio del CDSS, i dati reali e la lezione storica della scuolaEsiste una resistenza culturale, quasi fisiologica, che accompagna ogni tentativo di riforma nel mondo della scuola. L’ultimo bersaglio delle critiche e dei ricorsi legali sono i percorsi INDIRE (introdotti dal DL 712024), destinati alla specializzazione sul sostegno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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