Percorsi sostegno Indire il servizio del 2025 26 vale come terza annualità? I chiarimenti della Gilda

I docenti coinvolti nei percorsi di sostegno Indire per l’anno scolastico 202526 si chiedono se questa esperienza possa essere considerata come terza annualità di servizio. La questione riguarda il calcolo delle tre annualità necessarie per l’accesso a determinate graduatorie o posizioni. La Gilda ha fornito chiarimenti ufficiali su questa interpretazione, ma al momento non sono state pubblicate decisioni definitive.

Tra i dubbi più frequenti dei docenti interessati ai percorsi Indire per il sostegno c'è quello relativo al conteggio delle tre annualità di servizio richieste per l'accesso. Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, chiarisce come dovrà essere considerato l'anno scolastico in corso in vista del prossimo ciclo. L'articolo Percorsi sostegno Indire, il servizio del 202526 vale come terza annualità? I chiarimenti della Gilda . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Novità Percorsi Indire Sostegno 2026: Cosa cambia con l' Aggiornamento Normativo e Chi Accederà

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