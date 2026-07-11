Il Napoli ha deciso di acquistare Zeballos, un esterno argentino di 24 anni, nonostante non sia un nome di grande rilievo nel calcio internazionale. Il giocatore, che ha avuto problemi di infortuni e segnato poche reti, gioca ancora nel suo paese d’origine. La scelta ha suscitato curiosità tra i tifosi, in quanto si tratta di un profilo considerato meno prestigioso rispetto a grandi nomi del calcio europeo.

La domanda che agita i tifosi è sempre la stessa, e ce la siamo posta anche noi: ma chi è Zeballos, e perché dovrebbe prenderlo il Napoli?. Parliamo di un esterno di 24 anni, spesso frenato dagli infortuni, poco prolifico sotto porta e che alla sua età gioca ancora in patria, in Argentina. Le perplessità sono più che comprensibili. Ma la risposta, a ben vedere, non riguarda tanto il giocatore quanto una precisa filosofia di bilancio che il club sta applicando all’intero mercato estivo. Zeballos al Napoli: conta lo stipendio, non il prezzo del cartellino. Il disegno di Manna e De Laurentiis è lineare. Zeballos è in scadenza, è già fuori... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Perché Zeballos e non un big? La logica “sartoriale” del Napoli: pesa più lo stipendio del cartellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, dal Comune un bonus per l'affitto ai lavoratori under 35: «Se ne vanno perché erode più del 30 per cento del loro stipendio»Il Comune di Milano ha stanziato due milioni di euro per offrire un bonus affitto a circa mille lavoratori under 35.

Allegri per il Napoli si è ridotto lo stipendio a 4-4,5 milioni più bonusLo stipendio di Allegri per il Napoli si aggira tra i 4 e i 4,5 milioni di euro più bonus.

Temi più discussi: Chi è Exequiel Zeballos e perché il Napoli lo ha bloccato: la rottura col Boca Juniors | Goal.com Italia; Napoli, chi è 'El Changuito' Zeballos: dal gol per Maradona alla benedizione di De Rossi; Il Napoli a un passo da Zeballos: pronti 4 anni di contratto. L’agente è in città per chiudere; Calciomercato Napoli, Zeballos aspetta gli azzurri ma può rinnovare con il Boca Jr.

Ma poi, il motivo unico e solo per cui il Napoli prende Zeballos è puramente QUESTO. Come se non lo sapeste già, e fate i finti tonti. Lang pesa 9.6M, Zeballos al massimo 3.8M. è pura e semplice riduzione dei costi, perché non possiamo spendere, molto sem x.com

Wimbledon R2: Gillé/Verbeek def. [2] Granollers/Zeballos, 6-4 7-6(9) reddit

Perché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... LangMolti tifosi in questi giorni si interrogano sul reale apporto che potrebbe portare Zeballos al Napoli, ovvero un giocatore di anni 24, spesso out per problemi fisici, sfortunato da questo punto di vi ... msn.com

Napoli, De Laurentiis azzera il metodo Conte: perché Allegri può sorridere. Novità su Lukaku e ZeballosIl Napoli cambia rotta sul mercato: De Laurentiis frena dopo Conte e punta sulle cessioni, perché non è un male per Allegri. Svolta Zeballos, Lukaku parte. sport.virgilio.it