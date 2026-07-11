«Ho incontrato molti ragazzi che parlano del proprio corpo e di quello degli altri con disgusto e crudeltà. Monitorano il proprio peso, la percentuale di grasso corporeo, saltano i pasti o usano app per contare le calorie e i macronutrienti. Li osservo, non li sopporto, poi mi accorgo che li capisco perfettamente, anch’io mi sono comportato così» È laureato in psicologia e ha un dottorato in Family Medicine & Primary Care alla McGill University, dove si occupa di HIV e salute sessuale. Ha collaborato con Rolling Stone Italia, Il Tascabile e Lucy - Sulla cultura. Sono a Los Angeles per un soggiorno di un mese. Una sera io e uno dei miei migliori amici, Paolo, finiamo a cena in un ristorante messicano di Beverly Hills. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché molti uomini gay sono ossessionati dalla propria bellezza

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