Perché Erling Haaland piace così tanto

Con questi Mondiali è diventato popolarissimo: non tanto per i gol quanto per l'immagine da vichingo un po' goffo, che fa yoga e si paragona a Shrek In queste settimane l’attaccante della Norvegia Erling Haaland è diventato il calciatore più popolare dei Mondiali maschili di calcio. I suoi follower su Instagram sono passati da 40 a 60 milioni, ci sono un sacco di meme su di lui ed è pure diventato il calciatore più consultato su Wikipedia; ancora di più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Googlando il suo nome, tra l’altro, compaiono sullo schermo vichinghi che remano, un riferimento alla vogata vichinga con cui tifosi e giocatori norvegesi si stanno facendo notare ai Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Norway vs Brazil | Erling Haaland World Cup Vlog

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Temi più discussi: Il segreto del gol di Haaland? Ghiaccio, sauna e camere ipossiche; Erling Haaland è diventato un idolo per gli appassionati cinesi, sia per quello che fa in campo che per le sue attività su internet; Haaland-Kane, si sfidano i due centravanti migliori del mondo. Con un solo precedente; Tutto su Isabel Haugseng Johansen, la fidanzata (e prima tifosa) di Erling Haaland.

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