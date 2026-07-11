I capelli sono costituiti da cellule morte e la loro salute può essere compromessa dai fattori climatici. La protezione solare con SPF aiuta a prevenire danni causati dai raggi UV, che possono indebolire le fibre capillari e favorire la formazione di doppie punte. Applicare prodotti con SPF è quindi importante anche per mantenere i capelli più forti e meno soggetti a rotture, soprattutto durante l’esposizione al sole prolungata.

A volte ci dimentichiamo che i nostri capelli sono cellule morte: la loro lunghezza e salute dipende da tanti fattori, tra questi anche i fattori climatici. Proteggere i capelli in estate, soprattutto da sole e aria calda (e questi giorni di afa torrida li mettono decisamente alla prova), è fondamentale per evitare indebolimento e conseguentemente capelli spezzati. Per questo esistono alcuni prodotti da inserire nella nostra routine che permettono almeno di proteggere lunghezze e punte dai danni di sole e mare. Proteggere i capelli in estate passa anche per prodotti con Spf. Si parla tanto di danni alla pelle dai raggi UV del Sole, ma non dimentichiamo che anche i capelli subiscono lo stesso trattamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché è importante proteggere i capelli (con l’Spf)

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