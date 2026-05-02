Il siero viso con SPF sta diventando sempre più popolare tra chi desidera proteggere la pelle durante le attività quotidiane. Questo prodotto combina le proprietà di un trattamento con una protezione solare, offrendo un modo pratico per prevenire danni causati dai raggi ultravioletti. Nonostante la sua diffusione, alcuni utenti evitano di applicarlo regolarmente o preferiscono altri metodi di protezione, lasciando spesso il prodotto in secondo piano.

C'è chi la trova pesante, chi fastidiosa e chi, ancora, semplicemente se ne dimentica, ma la crema solare non è l'unica opzione valida per schermare la pelle da raggi UV e inquinamento +++dropcap L'SPF viso come l'abbiamo sempre pensata non esiste quasi più. Grazie alla skinification, le formule hanno abbandonato quella loro consistenza densa, oleosa e appiccicaticcia che, una volta, era sinonimo di patina bianca e odore “di crema”, dando vita a soluzioni davvero leggere e facili da indossare. Quelle più lightweight in assoluto, infatti, sono rappresentate da una categoria non proprio nuova, ma ora in crescita, e cioè il siero viso con SPF.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Siero viso con SPF, perché usarlo e i migliori per proteggere la pelle

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