Durante il vertice NATO di Ankara, è stato annunciato l’avvio di trattative con l’industria svedese Saab per l’acquisto di un nuovo velivolo AWACS. La decisione riguarda l’acquisizione di un sistema di sorveglianza aerea per l’Alleanza Atlantica. La questione dell’approvvigionamento di questo velivolo è stata oggetto di discussione per anni. Il segretario generale ha confermato l’inizio delle negoziazioni, senza specificare tempi o dettagli economici.

Il vertice NATO di Ankara ha portato con sé la risoluzione di un’annosa problematica all’interno dell’Alleanza Atlantica: il Segretario generale Mark Rutte ha affermato che sono stati avviati negoziati con l’industria aeronautica svedese Saab per l’acquisizione del nuovo velivolo AWACS ( Airborne Warning and Control System ) per la NATO. Come riporta Aviation Week, il Segretario Rutte, ha dichiarato che i membri dell’Alleanza acquisteranno congiuntamente fino a 10 sistemi GlobalEye. Tra i membri principali del programma dell’Alleanza per la sorveglianza e il controllo futuri ( Alliance Future Surveillance and Control ), che sostiene l’iniziativa, figurano Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Romania e Svezia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Per il nuovo AWACS la NATO sceglie Saab

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Trump THREATENS NATO ALLIES While CANADA WINS MASSIVE NATO Jet Deal

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