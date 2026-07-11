Tantissimi personaggi del mondo della tv, del cinema e della musica in queste ore stanno ricordando Peppino Di Capri che è morto all'età di 86 anni Si è spento a 86 anni Peppino Di Capri, autore diChampagne,Saint Tropeze tante canzoni che hanno fatto ballare negli anni ’80-’90 e che oggi rimangono impressi nella mente di tutti noi. Il mondo della musica ha perso un grande autore, ma soprattutto una persona buona d’animo e in queste ore sono tanti i personaggi dello spettacolo che stanno ricordando l’artista che se n’è andato dopo una lunga malattia. Diversi colleghi del mondo della musica, ma più in generale del mondo dello spettacolo, in queste ore stanno ricordando con grande commozionePeppino Di Capri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peppino Di Capri, il mondo dello spettacolo lo piange

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PEPPINO DI CAPRI ADDIO: si spegne a 87 anni la leggenda della musica italiana

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Peppino Di Capri morto, il cordoglio del mondo dello spettacolo: Carlo Conti (“ci hai fatto ballare”), Malgioglio (“sapeva di magia”)

Leggi anche: Serena Rossi piange una persona a lei molto cara, ma non è la sola: lutto nel mondo dello spettacolo

Temi più discussi: Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Addio a Peppino di Capri, una voce dall'isola al mondo; Peppino Di Capri, a Domenica In il medley delle sue canzoni.

Per la Treccani Peppino di Capri va considerato il senatore evergreen della canzone italiana dlvr.it/TTTB94 x.com

?La musica piange il suo eterno sognatore: addio a Peppino Di Capri - Napoli Journal reddit

Peppino di Capri e il legame con il Napoli: dalla festa del primo scudetto all'inno azzurroL'addio a Peppino di Capri questa mattina ha sconvolto la musica italiana e soprattutto napoletana. Era malato da tempo, è deceduto a 87 anni nella sua Capri. Di ... ilmattino.it

Peppino Di Capri è morto, la malattia e quel gesto d'amore per il NapoliAddio a Peppino Di Capri dopo una lunga malattia. Dai grandi successi musicali all'amore per il Napoli, lascia un'eredità indimenticabile ... corrieredellosport.it