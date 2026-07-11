Nella gara di pattinaggio artistico a rotelle style solo dance femminile ai Campionati Italiani 2026, tre atlete si sono distinte con pochissimi punti di distanza. La competizione si sta svolgendo al Pala Flaminio di Rimini, con Sasso in testa alla classifica. La differenza tra le prime posizioni è minima, creando un finale molto incerto. La gara sta per concludersi e la classifica rimane molto compatta.

Tre atlete racchiuse in praticamente un punto. Fuochi d’artificio nella style solo dance femminile valida per i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico, evento che sta per chiudere i battenti al Pala Flaminio di Rimini. In vista del gran finale di domani Roberta Sasso è riuscita a spuntarla di un’incollatura sulle avversarie a metà gara, risultando l’unica del lotto a stabilizzarsi sopra quota 70 punti. La detentrice del titolo iridato seguita da Beatrice Lotti ha avuto la meglio grazie alla forza del secondo punteggio e ad una qualità di esecuzione molto alta che le ha permesso di ottenere 35.10 punti di tecnico nonostante due chiamate di livello tre, arrivate nel pattern di Quickstep, dove è mancato l’ultimo keypoint, e nella sequenza di cluster finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, fuochi d’artificio nella style femminile agli Italiani! Sasso leader, classifica cortissima

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