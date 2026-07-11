palpeggiamenti durante la visita un medico lughese deve rispondere di violenza sessuale aggravata

Un medico di Lughese è stato accusato di violenza sessuale aggravata dopo che una paziente ha denunciato palpeggiamenti durante una visita. La donna si era rivolta a lui a causa di un malessere persistente, seguendo il consiglio di una familiare. Secondo quanto riferito, gli incontri in ambulatorio avrebbero coinvolto comportamenti inappropriati da parte del medico. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

Faenza, 11 Luglio 2026 – A causa di un malessere persistente, su consiglio di una familiare si era rivolta a un medico lughese. Ma quegli appuntamenti in ambulatorio, secondo la paziente sarebbero poi sfociati in visite improprie. Un’accusa, quella formalizzata davanti ai poliziotti del Commissariato di Faenza da una insegnante ultra-trentenne, sulla base della quale è finito sul registro degli indagati il nome di un professionista ultra-settantenne. L’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Visani, deve sin qui rispondere di violenza sessuale aggravata dall’abuso del suo ruolo. Nei giorni scorsi davanti al giudice Federica Liposcek e al pm Ylenia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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