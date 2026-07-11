Palio del Somaro arriva la festa Mercatello lancia le sue sfide
Mercatello riporta il Palio del Somaro, giunto alla ventottesima edizione, che torna a segnare l’estate nell’alta valle del Metauro. La festa apre oggi, con eventi e sfide legate alla tradizione locale. La manifestazione coinvolge comunità e visitatori, celebrando il tradizionale palio con gare e iniziative culturali, mantenendo vivo l’appuntamento annuale. La festa si svolge in un clima di festa e partecipazione, con il centro del paese animato da attività legate alla tradizione.
Mercatello mette il vestito della festa per il ventottesimo Palio del somaro che da oggi torna a caratterizzare l’estate dell’alta valle del Metauro. E non solo. Novità di quest’anno sarà l’inno che animerà tutti i giorni la kermesse in calendario oggi e domani e il prossimo fine settimana nelle date del 17, 18 e 19 luglio. ll programma unisce goliardia e tradizione enogastronomica con eventi collaterali di ogni sorta. Oggi infatti la festa aprirà i battenti con il somaro bike, pedalata MTB enduro per procedere alle 19,45 con la riconsegna del Palio 2025, nonché il cenone dei quattro cantoni e battesimo delle contrade in piazza Garibaldi. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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