Per il Palio dei Rioni di Camaiore 2026, le squadre La Rocca e Frati si preparano con entusiasmo e determinazione. Sono stati annunciati i nomi delle ragazze che parteciperanno alla sfilata per ogni rione, tutte candidate alla corona di miss. La competizione, attesa da molti, si svolgerà tra le strade della città, con le squadre pronte a sfidarsi in un clima di tensione e aspettativa.

Amaranto e biancazzurri: La Rocca e Frati si lanciano entusiasti nella sfida del Palio dei Rioni con trepidazione e grinta. Intanto vengono resi noti alla spicciolata i nomi delle ragazze, tutte bellissime, che per ogni rione sfileranno alla conquista della corona di miss. Ragazze del luogo o chiamate da posti vicini, studentesse o modelle, sempre sorridenti e moderne. Foto, interviste ai caporioni e auspici scorrono sui social in vista dello spettacolo che accende l’entusiasmo nellaCamaiore estiva: ogni borgo si presenta ed elenca pregi e speranze. "Siamo partiti tutti giovanissimi – esordisce per il rione La Rocca Fausto Delli – adesso siamo cresciuti e intendiamo conquistare la vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Rioni di Camaiore. La Rocca e Frati: tanta attesa per questa edizione 2026

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