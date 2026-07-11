Palhinha possibile sorpresa per il centrocampo della Juventus | l’indiscrezione dal Portogallo
Secondo fonti portoghesi, Palhinha potrebbe essere una possibile opzione per il centrocampo della Juventus. La società sta valutando vari profili per rinforzare la mediana, con il nome del centrocampista portoghese tra i candidati. La trattativa non è ancora ufficiale e si attende un riscontro dalla società e dal giocatore. La lista di obiettivi per il reparto centrale continua ad allungarsi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.
. Occasione in mediana. l casting per la mediana della Juventus prosegue senza sosta, con una lista di obiettivi che si allunga di giorno in giorno. La priorità assoluta della dirigenza bianconera è ben definita: regalare al tecnico Luciano Spalletti un centrocampista di spessore, capace di iniettare una robusta dose di esperienza internazionale e personalità a un reparto che necessita di un immediato salto di qualità. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’Intreccio tra il Portogallo e il Bayern Monaco. L’ultima grande suggestione di mercato arriva direttamente dalle colonne del quotidiano portoghese A Bola, che ha rilanciato con forza l’interesse dei bianconeri per João Palhinha. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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