Palhinha possibile sorpresa per il centrocampo della Juventus | l’indiscrezione dal Portogallo

Notizia in breve

Secondo fonti portoghesi, Palhinha potrebbe essere una possibile opzione per il centrocampo della Juventus. La società sta valutando vari profili per rinforzare la mediana, con il nome del centrocampista portoghese tra i candidati. La trattativa non è ancora ufficiale e si attende un riscontro dalla società e dal giocatore. La lista di obiettivi per il reparto centrale continua ad allungarsi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.