Palhinha nei radar della Juve | come potrebbe cambiare il centrocampo con il suo arrivo a Torino

Da juventusnews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centrocampista portoghese è stato inserito tra i possibili acquisti della Juventus. La società sta studiando diverse opzioni per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di consegnare a Spalletti un mediano più versatile. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, e non ci sono conferme ufficiali. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e valutando le potenzialità del giocatore.

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di Luca Fioretti La duttilità del portoghese offre molteplici soluzioni tattiche a Spalletti: João Palhinha può ridisegnare la mediana della Juventus. La  Juventus  continua a lavorare con grandissima intensità sul mercato per potenziare la mediana da consegnare a  Luciano Spalletti. Il nome caldissimo delle ultime ore è quello di João Palhinha, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che ha vissuto l’ultima stagione al Tottenham. Come evidenziato dai recenti aggiornamenti di  A Bola, il portoghese rappresenta il profilo ideale per garantire quel salto di qualità internazionale richiesto a gran voce dal tecnico toscano alla Continassa. L’innesto del classe 1995 cambierebbe radicalmente il volto tattico dei  bianconeri  grazie a caratteristiche uniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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