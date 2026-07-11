Palhinha nei radar della Juve | come potrebbe cambiare il centrocampo con il suo arrivo a Torino
Un centrocampista portoghese è stato inserito tra i possibili acquisti della Juventus. La società sta studiando diverse opzioni per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di consegnare a Spalletti un mediano più versatile. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, e non ci sono conferme ufficiali. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e valutando le potenzialità del giocatore.
di Luca Fioretti La duttilità del portoghese offre molteplici soluzioni tattiche a Spalletti: João Palhinha può ridisegnare la mediana della Juventus. La Juventus continua a lavorare con grandissima intensità sul mercato per potenziare la mediana da consegnare a Luciano Spalletti. Il nome caldissimo delle ultime ore è quello di João Palhinha, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che ha vissuto l’ultima stagione al Tottenham. Come evidenziato dai recenti aggiornamenti di A Bola, il portoghese rappresenta il profilo ideale per garantire quel salto di qualità internazionale richiesto a gran voce dal tecnico toscano alla Continassa. L’innesto del classe 1995 cambierebbe radicalmente il volto tattico dei bianconeri grazie a caratteristiche uniche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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