Palhinha nei radar della Juve | come potrebbe cambiare il centrocampo con il suo arrivo a Torino

Notizia in breve

Un centrocampista portoghese è stato inserito tra i possibili acquisti della Juventus. La società sta studiando diverse opzioni per rinforzare il reparto, con l’obiettivo di consegnare a Spalletti un mediano più versatile. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, e non ci sono conferme ufficiali. La squadra sta monitorando attentamente la situazione e valutando le potenzialità del giocatore.