Oroscopo di Paolo Fox per oggi 11 luglio | Sagittario good vibes Leone energia da protagonista
Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in una casa di campagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha sequestrato l’abitazione e avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione o elementi sospetti. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’autopsia.
ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 11 luglio! C’è un motivo se le giornate d’estate sembrano sempre un po’ diverse dalle altre. Ti svegli senza la sveglia, apri la finestra e, per qualche secondo, hai la sensazione che il tempo rallenti davvero. Ed è esattamente questa l’energia di sabato. Oggi non hai bisogno di inseguire niente. Non devi dimostrare di essere produttivo, non devi rispondere a tutte le notifiche entro cinque minuti e, soprattutto, non devi sentirti in colpa se decidi di vivere la giornata senza programmi. Anzi, più lasci spazio all’improvvisazione, più aumentano le possibilità che succeda qualcosa di bello. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 11 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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