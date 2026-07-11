Oroscopo di Paolo Fox per oggi 11 luglio | Sagittario good vibes Leone energia da protagonista

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in una casa di campagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha sequestrato l’abitazione e avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione o elementi sospetti. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa dell’autopsia.