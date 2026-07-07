Oroscopo di Paolo Fox per oggi 7 luglio | novità per il Sagittario good carisma per il Leone

Da metropolitanmagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per martedì 7 luglio, l’oroscopo segnala novità per il Sagittario e un aumento di carisma per il Leone. È importante ricordare che non tutte le opportunità si presentano come grandi occasioni, quindi bisogna prestare attenzione anche alle possibilità più piccole.

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ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 7 luglio! C’è una cosa che oggi dovresti ricordarti: non tutte le opportunità arrivano vestite da “grande occasione”. Alcune si presentano sotto forma di una chiacchierata fatta per caso, di un messaggio a cui stavi quasi per non rispondere, di un invito che all’inizio ti sembrava poco interessante o di un’idea che ti viene mentre sei distratto a fare tutt’altro. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 7 luglio 2026, segno per segno. Martedì è una giornata che premia la curiosità. Più resti aperto alle novità, più aumentano le possibilità che succeda qualcosa di bello. È anche una giornata molto veloce, con tante cose da fare, persone da sentire e impegni che sembrano rincorrersi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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