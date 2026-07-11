Oggi, 11 luglio 2026, l'oroscopo di Barbanera indica che la Luna invia segnali positivi a Nettuno, migliorando la comunicazione. Per il segno dell'Ariete, questo aspetto favorisce l'espressione verbale e la chiarezza nelle conversazioni. Non sono segnalati altri eventi o dettagli specifici per gli altri segni.

A cura di Barbanera Aggiornato l'11 luglio 2026 Ariete. 213 – 214 Con la Luna che invia segnali positivi a Nettuno, la comunicativa è il talento di spicco. Fluida e accattivante, ci consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago: diamo alle due sfere l’attenzione che meritano. Toro. 214 – 205 Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici: incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria e sorriso a prova di bomba. La curiosità ci mette nei pasticci: se siamo ancora soli, a forza di esplorare, finiamo in un labirinto. Gemelli. 215 – 216 La Luna nel segno forma aspetti positivi con molti pianeti e ci suggerisce di muoverci, divertirci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo di oggi 11 luglio 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

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OROSCOPO LUGLIO 2026 PAOLO FOX Previsioni per Tutti i 12 Segni Zodiacali!

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