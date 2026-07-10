Oroscopo di domani 11 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Domani, la Luna invierà segnali positivi a Nettuno, migliorando la comunicazione. I nati sotto il segno dell’Ariete avranno maggiore facilità nel trasmettere idee e emozioni.

A cura di Barbanera Aggiornato il 10 luglio 2026 Ariete. 213 – 214 Con la Luna che invia segnali positivi a Nettuno, la comunicativa è il talento di spicco. Fluida e accattivante, ci consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago: diamo alle due sfere l’attenzione che meritano. Toro. 214 – 205 Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici: incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria e sorriso a prova di bomba. La curiosità ci mette nei pasticci: se siamo ancora soli, a forza di esplorare, finiamo in un labirinto. Gemelli. 215 – 216 La Luna nel segno forma aspetti positivi con molti pianeti e ci suggerisce di muoverci, divertirci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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