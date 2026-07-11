Ordini dei Medici della Campania | No alla gogna mediatica sì alla verità

Le autorità sanitarie della Campania hanno dichiarato di opporsi alla diffusione di notizie sensazionalistiche sui medici, chiedendo di rispettare la verità. Un caso di studio riguarda il “co-bedding” nelle cure ai neonati prematuri, con un esempio di gemelle nate prematuramente. Nel settore vulcanologico, un esperto ha affermato che il rischio sui Campi Flegrei è elevato e che si sono verificati gravi errori nella comunicazione delle emergenze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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