Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti un'indagine su un calciatore del club meneghino coinvolto in un caso di escort. La squadra ha rilasciato una dichiarazione per tutelarlo, mentre sui social sono stati diffusi commenti e accuse di varia natura. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, con alcune testate che hanno pubblicato dettagli senza conferme ufficiali. La situazione ha sollevato discussioni sulla responsabilità del giornalismo nel trattare temi delicati.

Il clima attorno a Milanello, già teso per i risultati sportivi, è stato scosso negli ultimi giorni da un’inchiesta della Procura di Milano che nulla ha a che fare con il campo. Parliamo del presunto giro di escort e sostanze stupefacenti che ha riempito le pagine dei quotidiani. Ma il vero scandalo non è l'indagine in sé: è il modo in cui alcuni nomi, tra cui quello di Rafael Leao, siano stati gettati in pasto all'opinione pubblica senza che vi sia alcun provvedimento a loro carico Bisogna essere chiari: Rafael Leao non è indagato. Il fuoriclasse portoghese è stato menzionato come possibile persona informata sui fatti, un dettaglio tecnico che la "macchina del fango" ha trasformato in una condanna preventiva a mezzo stampa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il “caso escort” e la gogna mediatica su Rafael Leao: quando il giornalismo abdica alla dignità

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Contenuti utili per approfondire

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Caso escort, Leao rompe il silenzio sui social: Non c’entroIl calciatore portoghese del Milan, Rafael Leao, ha rotto il silenzio dopo che il suo nome è stato associato al caso escort a Milano. newsmondo.it

Leao rompe il silenzio sul caso escort: «Sono totalmente estraneo a questa inchiesta»Leao, duro sfogo del portoghese dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi: «Pronto a tutelarmi legalmente contro le notizie false» ... milannews24.com

Il futuro di Rafael Leao sembra sempre più lontano dal Milan: l'attaccante portoghese può salutare in estate per una cifra tra i 40 e 50 mln. facebook

Con una story Instagram, Rafael Leao parla delle voci che lo hanno associato all’inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort che vede coinvolti circa 70 calciatori di Serie A #leao #milanpress x.com