opera paese approda alla certosa di padula

Un progetto espositivo chiamato “Opera Paese” si è trasferito alla Certosa di Padula. L’iniziativa fa parte di Archivio Atena, un archivio di comunità. La mostra presenta opere realizzate da artisti locali e si svolge all’interno del complesso storico. La permanenza comprende diverse installazioni e interventi artistici, aperti al pubblico. La presenza alla Certosa di Padula si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del sito.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il percorso di “Opera Paese”, il progetto espositivo nato nell’ambito di Archivio Atena, l’archivio di comunità promosso dal Comune di Atena Lucana e finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi DEL PNRR, che negli ultimi cinque anni ha trasformato la memoria della comunità in un grande laboratorio di ricerca, arte contemporanea e partecipazione. Dopo l’inaugurazione della mostra diffusa nel centro storico di Atena Lucana, avvenuta lo scorso 20 giugno, sabato 27 giugno la Certosa di San Lorenzo di Padula ha ospitato un nuovo e significativo appuntamento del progetto con l’apertura... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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