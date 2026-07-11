Il grande patto non scritto tra destra e sinistra per ritrovarsi in un salto di sistema, in quella che è stata definita “seconda repubblica” e che dopo tre decenni si può ritenere un fallimento, si è fondato di fatto sul disfacimento (e suicidio di una classe dirigente ancora ottima nel “mestiere” come visto nelle sopravvivenze uti singuli successive ma ben lungi da una resilienza ideale come i democristiani tedeschi nello stesso periodo) della Democrazia Cristiana, ossia del centro, tra rivoluzione giudiziaria a cui hanno dato pieno sostegno i convergenti giustizialismi missino e comunista, sulla cancellazione della legge elettorale... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oltre la polarizzazione, il metodo Sturzo per ricostruire la democrazia. Scrive Chiapello

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