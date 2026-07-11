Oltre la polarizzazione il metodo Sturzo per ricostruire la democrazia Scrive Chiapello
Un articolo analizza il metodo Sturzo come alternativa alla polarizzazione politica. Si parla di un accordo non scritto tra destra e sinistra per avviare un cambiamento di sistema, definito come “seconda repubblica”. Chiapello descrive questa dinamica come un tentativo di ricostruzione democratica, lontano dagli scontri ideologici. Non vengono citati nomi di figure o enti specifici, e non si fa riferimento a eventi concreti, limitandosi a spiegare il contesto generale.
Il grande patto non scritto tra destra e sinistra per ritrovarsi in un salto di sistema, in quella che è stata definita “seconda repubblica” e che dopo tre decenni si può ritenere un fallimento, si è fondato di fatto sul disfacimento (e suicidio di una classe dirigente ancora ottima nel “mestiere” come visto nelle sopravvivenze uti singuli successive ma ben lungi da una resilienza ideale come i democristiani tedeschi nello stesso periodo) della Democrazia Cristiana, ossia del centro, tra rivoluzione giudiziaria a cui hanno dato pieno sostegno i convergenti giustizialismi missino e comunista, sulla cancellazione della legge elettorale... 🔗 Leggi su Formiche.net
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