Una persona è stata arrestata per aver diffuso false informazioni online, che hanno causato il blocco temporaneo di un servizio pubblico. Le autorità hanno identificato l’individuo attraverso analisi digitali e lo hanno accusato di aver manipolato dati per creare panico tra gli utenti. L’arresto è avvenuto dopo una denuncia formale, e l’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti. Nessuna altra persona è stata coinvolta al momento.

La superIA non è una tecnologia nuova e diversa rispetto a quella che utilizziamo quotidianamente. È la stessa matrice che agisce con più velocità, più capacità di interconnessione, più agevolazione del lavoro, ma anche con l’effetto negativo di aumentare in noi la resa cognitiva, la delega del nostro pensiero e delle nostre scelte alla macchina. Per la nostra libertà di pensiero e di azione, per evitare lo schiacciamento da parte dell’iper-potere tecnologico, non bisogna distrarsi né farsi sedurre. Per inquadrarne gli sviluppi è necessaria una stretta cooperazione tra tutte le discipline, l’economia, il diritto, la politica, la filosofia, la fisica, la matematica, la tecnologia digitale vera e propria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La democrazia nell’era della superIA. Scrive Violante

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La DEMOCRAZIA è scientificamente SUPERIORE

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