Ogni quanto bisognerebbe comprare della biancheria intima nuova?

Non esiste una regola precisa sulla frequenza con cui sostituire la biancheria intima. La maggior parte degli esperti consiglia di cambiarla almeno una volta all’anno, ma molti suggeriscono di farlo più spesso, soprattutto se si notano segni di usura o fastidio. La sostituzione può anche dipendere da fattori come l’uso quotidiano, l’igiene personale e le preferenze individuali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Biancheria intima. È da lì che comincia tutto, dal cassetto più trascurato del guardaroba, quello che racconta più verità di qualsiasi outfit studiato allo specchio. C’è quel paio di boxer logori che sopravvive dai tempi del liceo, custodito come un talismano dei compiti di matematica e riciclato come pigiama nelle sere pigre. Poi capita che, per distrazione, lo infili sotto i jeans proprio il giorno in cui torni a casa con una persona che ti piace. E in quell’istante capisci che alcune prime impressioni non si recuperano più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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