Occupazione e lavoro la fotografia | La manifattura sia rilanciata

Notizia in breve

Dopo lo sciopero nel settore manifatturiero toscano, il segretario generale della Cisl Toscana nord ha sottolineato la necessità di rilanciare la manifattura. La manifestazione, organizzata con Cgil e Uil, si è svolta in risposta alle criticità del settore. A seguito dell’uscita del XXV Rapporto dell’Inps, il rappresentante ha evidenziato la situazione occupazionale e le sfide da affrontare per il rilancio dell’industria.