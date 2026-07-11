Occupazione e lavoro la fotografia | La manifattura sia rilanciata
Dopo lo sciopero nel settore manifatturiero toscano, il segretario generale della Cisl Toscana nord ha sottolineato la necessità di rilanciare la manifattura. La manifestazione, organizzata con Cgil e Uil, si è svolta in risposta alle criticità del settore. A seguito dell’uscita del XXV Rapporto dell’Inps, il rappresentante ha evidenziato la situazione occupazionale e le sfide da affrontare per il rilancio dell’industria.
Reduce insieme a Cgil e Uil dalla manifestazione toscana che ha promosso lo sciopero del settore manifatturiero, Michele Folloni, segretario generale della Cisl Toscana nord (comprendente anche la provincia di Lucca), traccia un primo bilancio all’indomani dell’uscita del XXV Rapporto dell’Inps. "Proprio provenendo dallo sciopero per il rilancio del settore manufatturiero, un settore che va letto non soltanto in termini di industria ma nel senso più vasto – afferma il segretario Cisl – sono dell’idea che questo, ad esempio, rappresenta uno dei contesti dove si costruisce lavoro stabile, ben retribuito secondo l’applicazione del contratto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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