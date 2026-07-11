Il portiere norvegese Nyland, un tempo disoccupato, ha difeso la porta contro l’Inghilterra nel Mondiale. Accanto a lui, Vozinha, che ha superato momenti di bullismo, e Leo Messi, spesso protagonista tra i bomber, contribuiscono a rendere il torneo ricco di storie diverse. Sebbene i riflettori siano puntati sui goleador, anche le vicende dei portieri occupano spazio nel racconto di questa edizione.

Milano, 11 luglio 2026 – I titoli di questi giorni sono spesso per i bomber, da Messi a Mbappé, da Haaland a Kane. Ma il romanzo del Mondiale è scritto, da sempre, anche con le storie dei portieri. Come non ricordare l’onduregno Arzu protagonista nel 1982 e Thomas N’Kono che trascinò il Camerun in Spagna e in Italia ’90. Sconosciuti diventati eroi dal nulla. Era un percorso che si augurava di vivere anche Senne Lammens, il portiere del Belgio in forza al Manchester United, protagonista in negativo sull’azione che ha portato al gol decisivo della Spagna. Rudi Garcia lo aveva gettato nella mischia poco prima al posto dell’acciaccato Thibaut Courtois che non l’ha presa bene, alla luce anche dell’errore del collega che è costato l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Nyland della Norvegia contro l’Inghilterra da disoccupato, Vozinha dai bulli a Leo Messi: i portieri star dei Mondiali

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Ma la gente del calcio sa che #Nyland il portierone della #Norvegia è LIBERO? Ha 35 anni, ma fisicamente è integro, sicuro tra i pali, abile nelle uscite alte-192H. Insomma, farebbe comodo. Ma forse il problema è proprio che non costa niente ‘notte x.com

Cosa ne pensi della vittoria della Norvegia contro il Brasile? Sorprendente? Deluso? reddit

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