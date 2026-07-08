Vozinha e Messi, ex rivali ai Mondiali, potrebbero unirsi come compagni di squadra questa estate. La possibilità nasce da trattative di trasferimento che potrebbero concretizzarsi durante la sessione estiva di mercato. La rassegna mondiale resta il palcoscenico principale per trasferimenti e cambi di formazione tra i club più importanti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le voci circolano nel mondo del calcio internazionale.

Vozinha e Messi potrebbero passare da rivali ai Mondiali a compagni di squadra: ecco cosa potrebbe succedere in estate. La rassegna iridata si conferma, come da tradizione, una vetrina senza eguali per le storie più affascinanti del panorama calcistico globale. Tra le sorprese più luminose dei Mondiali 2026 c’è indubbiamente la favola sportiva della nazionale di Capo Verde, trascinata sul rettangolo verde dalle prestazioni monumentali del suo estremo difensore. Parliamo di Josimar José Évora Dias, calcisticamente noto a tutti come Vozinha, finito improvvisamente al centro dei desideri del mercato internazionale grazie a un rendimento a dir poco superlativo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Vozinha e Messi, da rivali ai Mondiali a compagni di squadra? Scenario inaspettato per l’estate!

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