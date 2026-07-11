Nuovo maxi incendio a Milano fiamme in un’azienda di rifiuti | Chiudete le finestre

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un’azienda di gestione rifiuti alle porte di Milano. Le fiamme hanno interessato un’area di un’azienda di riciclaggio a Cornaredo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno chiesto di chiudere le finestre per evitare l’inalazione di fumo. Non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Nuovo incendio alle porte di Milano, dove un rogo ha interessato nel pomeriggio un’area della « Polirecuperi » di Cornaredo, azienda specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.30 in via Galilei 63 e hanno coinvolto cumuli di materiale stoccato all’interno del sito, per una superficie complessiva di circa 2mila metri quadrati. L’emergenza arriva a pochi giorni dal rogo che aveva colpito la sede Bartolini a Milano, provocato da un pacco contenente batterie al litio. «Tenete chiuse le finestre». Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate con sei mezzi dai distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno. 🔗 Leggi su Open.online

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Il video dell'incendio a Bollate in un'azienda di smaltimento di rifiuti

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