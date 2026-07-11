Sono iniziati i controlli e l’installazione di nuova segnaletica nel centro della città, in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza firmata recentemente. Il provvedimento, numero 3602026, ha dato il via agli interventi necessari per applicare le nuove regole. Le modifiche riguardano principalmente le aree centrali, dove sono stati predisposti segnali per regolamentare il traffico e la sosta. Le operazioni sono ora in corso per garantire l’attuazione delle disposizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ordinanza è entrata nella fase operativa. Dopo la firma del provvedimento n. 3602026, il Comune di Avellino ha dato il via agli interventi necessari per rendere effettive le nuove regole che interesseranno il cuore della città. Gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati nell’installazione e nell’adeguamento della segnaletica tra Piazza Libertà, Corso Vittorio Emanuele II, il Centro Storico e le altre aree coinvolte, mentre parallelamente verranno intensificati i controlli per garantire il rispetto delle disposizioni. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di disciplinare in maniera più puntuale la fruizione degli spazi pubblici, intervenendo soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuove regole in centro, scattano controlli e nuova segnaletica

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