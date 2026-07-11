Nuova Fiat Pandina 2029 | vi diciamo come sarà FOTO

La nuova Fiat Pandina è prevista per il 2029, con una strategia che coinvolge due versioni distinte. La prima riguarda il modello attuale, mentre la seconda è l’erede che sarà presentata tra il 2028 e il 2029. La casa automobilistica sta sviluppando entrambe le varianti, senza fornire dettagli specifici su caratteristiche o differenze tra i due modelli. La produzione e il lancio sono programmati per quel periodo, senza ulteriori conferme sui contenuti tecnici.

La strategia di Fiat per la sua auto più amata è ormai delineata e si muove su due binari paralleli. C’è un’importante distinzione da fare tra il modello attuale e l’erede che vedremo proprio nel biennio 2028-2029. Ecco tutti gli ultimi dettagli e le novità confermate sul futuro della piccola torinese. 1. La “Pandina” attuale resta fino al 2029. I vertici Fiat e il gruppo Stellantis hanno confermato ufficialmente che l’attuale Fiat Pandina (il modello che conosciamo oggi, aggiornato con i sistemi di sicurezza Adas obbligatori) rimarrà in produzione nello stabilimento di Pomigliano d’Arco almeno fino al 2029. 2. Come sarà la Nuova Generazione (2028-2029). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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