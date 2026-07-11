I prezzi dei biglietti aerei per l’estate 2026 sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno, secondo dati di settore. Le compagnie aeree prevedono un aumento della domanda, ma anche un possibile sovraffollamento degli aeroporti. La crisi in Medio Oriente ha portato a cancellazioni e ritardi, contribuendo al caos. Le compagnie stanno limitando le prenotazioni e rafforzando i controlli di sicurezza, mentre i passeggeri segnalano lunghe code e disagi.

L’estate 2026 era iniziata sotto i peggiori auspici per il trasporto aereo mondiale. La crisi geopolitica in Medio Oriente, culminata con la chiusura dello Stretto di Hormuz durante il conflitto tra Stati Uniti e Iran, aveva provocato una carenza globale di carburante per aerei, facendo impennare i prezzi ai massimi storici e sollevando lo spettro di tagli ai voli e razionamenti in Europa. Oggi quel rischio appare fortunatamente scongiurato, ma la tregua sul fronte dei costi del carburante non si sta traducendo nel risparmio sperato per le tasche dei viaggiatori. Con la parziale riapertura dello Stretto di Hormuz e il progressivo raffreddamento delle tensioni, il prezzo del greggio è tornato sui livelli precedenti alla crisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nubi sui voli estivi. Biglietti alle stelle e rischio caos

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