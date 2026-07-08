Caos treni, prezzi dei voli alle stelle. Dossier sul tavolo del Garante

Notizia in breve

Il Garante ha aperto un dossier sui disagi dei viaggi in treno e sui crescenti costi dei voli durante l’estate. La questione riguarda le difficoltà degli utenti a causa del caos nei servizi ferroviari e dell’aumento dei prezzi dei biglietti aerei. La situazione è sotto analisi, con attenzione alle problematiche di mobilità che interessano i passeggeri in questo periodo. La decisione arriva in un momento di forte disagio per chi si sposta.