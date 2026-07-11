Una donna è stata denunciata per lesioni gravissime dopo aver causato ferite al compagno, che ha perso un occhio. L’episodio si è verificato a Sora. La Procura ha avviato un’indagine. La vittima è stata ricoverata in ospedale. La professionista è stata ascoltata dagli inquirenti. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dei fatti.

È scattata una denuncia per lesioni gravissime a seguito di un episodio avvenuto a Sora, dove una nota professionista è stata accusata di aver procurato gravi ferite al compagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita mentre tentava di placare una lite tra la donna e una sua familiare, riportando la perdita di un occhio. L’aggressione e i soccorsi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Sora ha permesso di far luce su una vicenda che ha scosso la comunità locale. La professionista, il cui nome non è stato reso noto per tutelare la privacy delle persone coinvolte, è stata denunciata in stato di libertà dopo che il compagno ha subito una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nota professionista accusata di lesioni gravissime al compagno, lui perde un occhio

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