Brasile-Norvegia LIVE ai Mondiali 2026 diretta tv su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita

Notizia in breve

La partita dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia si sta svolgendo a New York, valida per gli ottavi di finale. La diretta viene trasmessa su Rai 1 e DAZN. L'incontro è in corso e i risultati aggiornati vengono comunicati in tempo reale. La partita è iniziata alle ore stabilite e si sta disputando con le due squadre impegnate sul campo.