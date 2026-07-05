Brasile-Norvegia LIVE ai Mondiali 2026 diretta tv su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia si sta svolgendo a New York, valida per gli ottavi di finale. La diretta viene trasmessa su Rai 1 e DAZN. L'incontro è in corso e i risultati aggiornati vengono comunicati in tempo reale. La partita è iniziata alle ore stabilite e si sta disputando con le due squadre impegnate sul campo.

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