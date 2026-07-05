Brasile-Norvegia LIVE ai Mondiali 2026 diretta tv su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita
La partita dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia si sta svolgendo a New York, valida per gli ottavi di finale. La diretta viene trasmessa su Rai 1 e DAZN. L'incontro è in corso e i risultati aggiornati vengono comunicati in tempo reale. La partita è iniziata alle ore stabilite e si sta disputando con le due squadre impegnate sul campo.
La partita dei Mondiali 2026 in diretta da New York: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Brasile-Norvegia, partita degli ottavi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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BRASILE NORVEGIA Live Reaction Cronaca Mondiali 2026 [NO STREAMING]
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Brasile - Norvegia LIVE RAI 1 ORE 22:00 x.com
Stasera ci giochiamo tutto: chi vince va ai quarti, chi perde è fuori Al MetLife Stadium di East Rutherford, indicato per il torneo come New York New Jersey Stadium, va in scena uno degli ottavi più attesi del Mondiale 2026: Brasile-Norvegia. Il calcio d’inizio è facebook
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Thread di Partita: Brasile vs Marocco | Coppa del Mondo | Gruppo C | 13 Giugno 23:00 BST reddit