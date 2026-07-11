Durante i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, l’Inghilterra affronta la Norvegia. La partita si concentra sui duelli tra il centravanti inglese e il norvegese, entrambi con gol segnati. Le statistiche mostrano tiri e possesso palla, mentre i commenti si focalizzano sulla sfida tra Kane e Haaland. Gli aggiornamenti riportano anche i dettagli dei gol e le azioni salienti della partita.

2026-07-11 23:19:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Inghilterra dovrà fermare la macchina da gol norvegese Erling Haaland se vuole assicurarsi un posto nelle semifinali della Coppa del Mondo 2026. Haaland ha segnato sette gol in sole quattro partite del torneo e guida la sfida degli scandinavi negli Stati Uniti. È probabile che l’attaccante del Manchester City si scontrerà con diversi compagni di squadra del club mentre i Tre Leoni tentano di sostenere l’emozionante vittoria contro il Messico domenica. Harry Kane è solo un gol dietro Haaland mentre la corsa per la Scarpa d’Oro si infiamma. Dove guardare Norvegia-Inghilterra: TV e streaming online. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Norvegia-Inghilterra: commenti testuali, aggiornamenti, gol e statistiche della Coppa del Mondo 2026 mentre Harry Kane ed Erling Haaland si incontrano nei quarti di finale

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