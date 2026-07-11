Non è solo un’impressione il gelato artigianale costa sempre di più | il motivo è più complicato di quanto pensi

Il prezzo del gelato artigianale è cresciuto significativamente negli ultimi anni, spinto da aumenti nelle materie prime, nei costi energetici e nella produzione. L’incremento non riguarda solo l’inflazione, ma anche fattori come l’aumento dei prezzi delle materie prime, il caro energia e le spese legate alla lavorazione artigianale. Questi elementi hanno contribuito a rendere più costoso il prodotto finale, portando più consumatori a chiedersi perché il gelato abbia un prezzo così elevato.

Non è solo inflazione: ecco perché il gelato costa tanto oggi e quali sono le principali cause tra materie prime, energia e produzione. Il prezzo del gelato artigianale è aumentato in modo evidente negli ultimi anni, al punto che sempre più persone si domandano perché il gelato costa tanto. Non è solo una sensazione legata all’inflazione generale, ma l’effetto concreto di una combinazione di fattori economici e produttivi che stanno trasformando il settore. Dall’aumento dei prezzi delle materie prime ai costi energetici, fino al valore sempre più riconosciuto del lavoro artigianale, ogni fase della produzione contribuisce a spiegare questo rincaro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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IL GELATO ARTIGIANALE STA SCOMPARENDO

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