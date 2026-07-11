Nike e Soulgoods hanno lanciato una sneaker slip-on con un design audace, che combina stile e comfort. La scarpa si distingue per la sua forma senza lacci e per dettagli di forte impatto visivo. La collezione è stata creata per chi cerca un look originale senza rinunciare alla praticità. La nuova linea è disponibile sul mercato, offrendo un’alternativa moderna alle calzature tradizionali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Soulgoods ha sviluppato, a partire dalla Nike Footscape, una nuova sneaker con un tocco di design in più sul tallone. Nel vivace universo delle sneaker, la maggior parte delle collaborazioni si limita a proporre nuove colorazioni, o a sperimentare con materiali diversi. Altre, invece, aprono un capitolo davvero innovativo, come nel caso dell'incontro tra Soulgoods e Nike: invece di reinterpretare un classico già esistente, il marchio di Pechino ha sviluppato un modello mai visto prima, l’ Homescape Woven. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Si parla di: Nike e Soulgoods hanno unito stile e comfort in una nuova sneaker slip-on dal design davvero audace; SOULGOODS x Nike Homescape Woven Blue Beyond: ufficializzata la data di uscita.

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