Le Nike SB Dunk hanno una nuova colorazione super appariscente che sta facendo scalpore

Le Nike SB Dunk hanno recentemente lanciato una nuova versione con una colorazione molto vivace che sta attirando molta attenzione. La scarpa si distingue per i colori sgargianti e il design audace, diventando oggetto di discussione tra gli appassionati di sneaker. La versione si aggiunge alle varie release della linea, che continua a essere popolare tra chi cerca modelli con uno stile distintivo. La produzione e il lancio sono stati comunicati senza ulteriori dettagli sui tempi o le disponibilità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nike SB Dunk Low Muni Fast Pass, ovvero quando lo streetwear diventa underground. La Nike SB Dunk è ormai da anni un punto fermo nell'universo delle sneaker, soprattutto nell'ambito dello skate e dello streetwear. Ora, però, con la SB Dunk Low Muni Fast Pass, Nike racconta una storia del tutto nuova. Una sneaker Nike dai colori decisamente vivaci. Dopo l'uscita di una prima colorazione all'inizio del 2026, Nike torna ora con una nuova variante, ancora più audace.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike SB Dunk hanno una nuova colorazione super appariscente che sta facendo scalpore Notizie correlate Le Nike SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown dimostrano che il classico più famoso di Nike è adatto anche allo skateLe Nike SB Air Force 1 Low Light Orewood Brown entrano prepotentemente nei discorsi degli sneakerhead di questo inizio 2026. Le Nike Dunk Low “Pilgrim” sono le sneaker retrò che non ti aspetteresti di amare e che invece ti piaceranno un saccoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nike SB trasforma le Dunk Low Muni Fast Pass con un audace split color-blocking; Le nuove sneaker uomo di maggio 2026 celebrano la passione per il running e l'arrivo dell'estate; Nike ha svelato un paio di Dunk per il team Cadillac F1 – ma c’è un grosso ma; Nike SB veste l’Air Max Ishod con tre intense tonalità Grand Purple. Queste Nike SB Dunk Low sono la nuova cotta di tutti gli appassionati di sneakerLa Nike SB Dunk Low 'City of Love' Pack è davvero qualcosa di speciale. Sebbene le sneaker a tema San Valentino non siano poi così innovative, questa non sembra una sneaker a tema San Valentino. gqitalia.it Le Nike SB Dunk di Ben Affleck sono così uniche da lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati nel raggio di 50 chilometriBen Affleck, come ormai noto, è il più grande appassionato di sneaker di Hollywood. Nel caso ti servisse un'ulteriore prova, di recente è stato avvistato mentre indossava le leggendarie Off-White x ... gqitalia.it #istanbul #nike #senzalimiti - facebook.com facebook