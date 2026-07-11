Decine di studenti rapiti a maggio durante un attacco in tre scuole del nord-est della Nigeria sono stati liberati. La notizia è stata comunicata dal portavoce della presidenza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o modalità di rilascio dei giovani. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel mese di maggio, che aveva coinvolto diverse scuole della regione. La notizia arriva dopo settimane di tensione e preoccupazione nella zona.

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano Decine di studenti rapiti durante un attacco nel sud-ovest della Nigeria a maggio sono stati liberati. Ad annunciarlo è il portavoce della presidenza, Bayo Onanuga. Uomini armati, che l'esercito nigeriano ha accusato di essere jihadisti di Boko Haram, avevano rapito 46 studenti e membri del personale di tre scuole nello Stato di Oyo, nel sud-ovest del Paese, il 15 maggio. L'annuncio della liberazione "Finalmente, tutti gli studenti e gli insegnanti rapiti a Orire, nello Stato di Oyo, sono stati salvati dai nostri servizi di sicurezza", ha sottolineato Onanuga in un post su X, accompagnato dalle foto di alcuni dei bambini. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Nigeria, liberati gli studenti rapiti a maggio in tre scuole del nord-est

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Wild Jubilation in Ogbomoso as Kidnapped Students & Teachers Return Home After 56 Days

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