La Cgil ha dichiarato che non ci saranno speculazioni sull’acquisizione di Ivv, la vetreria di Lungarno coinvolta in una lunga vertenza. L’organizzazione ha precisato che non ci sono intenzioni di sfruttare la situazione a fini di lucro. La situazione attuale prevede un conto alla rovescia, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’operazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato modifiche nelle modalità di acquisizione o di gestione dell’azienda.

di Francesco Tozzi "Sull’acquisizione di Ivv nessuna speculazione". A diradare le nubi sull’annosa vertenza che coinvolge la vetreria di Lungarno Guido Reni è stata la segretaria della Filctem Cgil di Arezzo Elisa Calori, che a margine dell’incontro tenutosi ieri tra azienda e sindacati ha chiarito quelle che sono le volontà della proprietà alla luce dell’acquisizione da parte di Pozzi Milano per 9,2 milioni di euro. Quello di ieri doveva essere un semplice faccia a faccia di aggiornamento, nel quale invece sono state affrontate le novità di carattere finanziario che i rappresentanti dei lavoratori avevano appreso soltanto dalle agenzie. Il timore di un’eventuale delocalizzazione sembra scongiurato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessuna speculazione su Ivv". La Cgil allontana lo spettro. Scatta il conto alla rovescia

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