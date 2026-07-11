NBA | Wembanyama firma un prolungamento di 252 milioni di dollari con gli Spurs

Victor Wembanyama ha firmato un contratto di cinque anni con i San Antonio Spurs, del valore di 252 milioni di dollari. La firma rappresenta un’estensione del suo contratto da rookie, garantendogli un accordo a lungo termine con la squadra. La notizia è stata resa nota da una fonte ufficiale.

2026-07-11 17:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Victor Wembanyama ha affidato il suo futuro a lungo termine ai San Antonio Spurs dopo aver concordato un’estensione massima del contratto da rookie di cinque anni del valore di 252 milioni di dollari. L’accordo, concordato venerdì, include un’opzione per il giocatore per l’ultima stagione e mantiene la stella francese legata agli Spurs fino alla fine della stagione 2031-32. Lo stesso Wembanyama ha confermato la notizia sui social media, postando: “Famiglia degli Spurs, sono qui per restare. Qualunque cosa serva”. Nonostante avesse diritto a un contratto più ampio del valore di 303 milioni di dollari attraverso scale mobili supermax, Wembanyama ha optato per la cifra inferiore dopo aver discusso con il franchise su una serie di opzioni diverse. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Victor Wembanayama signs new 5-year extension with Spurs, reports say

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