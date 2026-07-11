La settimana sta per terminare senza che siano state annunciate decisioni sulla nomina del nuovo direttore tecnico della nazionale di calcio. Malagò non ha ancora comunicato la scelta, mentre diverse alternative sono state considerate, tra cui ex allenatori e giocatori come Ranieri e Bergomi. La mancanza di una comunicazione ufficiale mantiene in sospeso le decisioni relative alla guida tecnica della squadra.

Tic tac, tic tac, il tempo stringe. La settimana è quasi finita e Malagò non ha ancora mantenuto l a promessa relativa alla scelta del direttore tecnico. Complici i continui tentennamenti di Paolo Maldini, che prima sembra avvicinarsi e poi allontanarsi di nuovo, ci sono altri nomi di spessore, tra cui quello di Ranieri che avanzano per un ruolo nevralgico al massimo. Ne parla Alberto Abbate sul Messaggero. Nazionale, i nomi per il ruolo di dt: c’è Ranieri. Si legge sul Messaggero: “Però, fra oggi e domani Malagò vuole sciogliere il nodo cruciale del direttore tecnico. P aolo Maldini è sempre stata la sua prima scelta, ma ora sta tergiversando troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale, se Maldini non si decide, le alternative non mancano: c’è la fila, da Ranieri a Bergomi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Maldini si allontana: Costacurta e Albertini le alternative per il ruolo di dtLa FIGC cerca un nuovo direttore tecnico per la Nazionale, con Maldini che si allontana dalla candidatura.

Maldini più lontano e Malagò ragiona sul nuovo dt: Buffon e Ranieri candidati, spuntano Bergomi e CostacurtaPaolo Maldini ha confermato di non voler assumere il ruolo di direttore tecnico della Nazionale.

Temi più discussi: Malagò ancora in pressing su Maldini come dt della Nazionale, ma se dice no il ruolo si può sdoppiare; Nazionale, Maldini dt e Conte ct? La promessa di Malagò; Dt Nazionale, crescono le quotazioni di Paolo Maldini; Maldini, sì più vicino: un ultimo ostacolo e tornerà in Nazionale.

FIGC, Malagò: Entro una settimana chiuderemo per il CT e il direttore tecnico della Nazionale. Maldini? Non confermare né smentire ? x.gd/KL7pb #AsRoma x.com

Nazionale, Maldini direttore tecnico? Ore decisive. La risposta entro domaniPer questo Malagò aspetta ancora e lo fa anche nella più totale serenità. Il motivo? Evidentemente l’ex milanista gli ha già dato ampie rassicurazioni sulla propria volontà di andare a ricoprire quest ... gazzetta.it

Nazionale, oggi la risposta di Maldini: aspettano Malagò e... Conte reddit

Nazionale, e se salta Maldini? Ranieri, Albertini, Bergomi: le carte nelle mani di MalagòTutto su Paolo Maldini. Ma l’all-in non è detto che vada a segno: Giovanni Malagò, da quasi venti giorni presidente della Federcalcio, ha individuato nell’ex Milan la persona giusta per ricoprire il d ... msn.com