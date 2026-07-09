Nazionale Maldini si allontana | Costacurta e Albertini le alternative per il ruolo di dt

La FIGC cerca un nuovo direttore tecnico per la Nazionale, con Maldini che si allontana dalla candidatura. Il nome dell’ex calciatore era stato tra i preferiti, ma ora non sembra più una possibilità concreta. Al suo posto, si valutano altre opzioni, tra cui Costacurta e Albertini, che sono state indicate come alternative per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

La FIGC continua la ricerca del nuovo direttore tecnico della Nazionale e il nome di Paolo Maldini, inizialmente indicato come prima scelta di Giovanni Malagò, appare sempre meno vicino all’incarico. Il nuovo presidente federale ha confermato di voler chiudere la partita del dt entro il weekend, parlando di giorni decisivi e lasciando intendere che potrebbe arrivare anche una “sorpresa”. Tuttavia, con il passare delle ore cresce la convinzione che l’ex capitano del Milan possa rifiutare il ruolo, anche per le implicazioni personali e logistiche che comporterebbe un trasferimento stabile a Roma. Le alternative in pole. In caso di no... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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