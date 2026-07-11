Nations League l' Italia di Velasco non si ferma più | Canada battuto in rimonta al tie-break

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto contro il Canada al tie-break, conquistando la terza vittoria di fila ad Hong Kong. La squadra ha recuperato uno svantaggio nel corso della partita, chiudendo con un punteggio di 3-2. La vittoria permette all’Italia di mantenere un ritmo positivo nel torneo. La qualificazione alle Finals è già assicurata, e la squadra prosegue la serie di successi senza perdere terreno.

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Terza vittoria consecutiva ad Hong-Kong per l’Italia del CT Julio Velasco. Con il pass per le Finals già timbrato, le azzurre hanno superato anche l’ostico Canada di Giovanni Guidetti 3-2 (22-25; 27-29; 25-23; 25-23; 15-5) conquistando la nona vittoria in Volleyball Nations League al termine di una rimonta resa ancor più pesante dal valore della prestazione offerta dalle canadesi. Un successo pesante, dunque, alla luce della forza delle avversarie, che certamente testimonia la crescita costante del gruppo azzurro ritrovatosi al completo da poco più di dieci giorni e che domani alle ore 14 italiane proverà a chiudere in bellezza la fase intercontinentale battendo le padrone di casa della Cina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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