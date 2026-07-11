Natacha Fabbri studia l'astronomia moderna, i legami tra scienza e musica e la storia delle donne nella cultura scientifica. Attualmente, le donne costituiscono circa il 35% dei laureati nelle discipline scientifiche STEM a livello globale.

I l cielo è delle donne. A livello mondiale le donne rappresentano circa il 35 per cento dei laureati nelle discipline scientifiche, in gergo Stem. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › STEM Women Congress: sogni e sfide delle ragazze che scelgono la scienza Quanto il cielo sia stato e possa essere uno strumento di emancipazione, un laboratorio in cui esercitare la parità e la giustizia di genere, è la domanda al centro del bel libro di Natacha Fabbri Il cielo della parità. Le donne, la scienza e l’esplorazione del cosmo (Solferino), che si interroga su uno snodo cruciale per il futuro nostro e... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Natacha Fabbri si occupa di astronomia dell’età moderna, dei rapporti tra scienza e musica e della storia delle donne nella cultura scientifica

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