napoli minaccia autista air campania con un coltello

Questa mattina a piazza San Francesco a Napoli, un autista di Air Campania, sulla tratta Teverola-Napoli, è stato minacciato con un coltello da un uomo armato. Non sono stati segnalati feriti o arresti. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche. La situazione si è risolta senza ulteriori incidenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione questa mattina a piazza San Francesco, a Napoli, dove un autista di Air Campania, in servizio sulla tratta Teverola-Napoli, è stato minacciato da un uomo armato di coltello. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è salito a bordo del bus mentre il mezzo era in procinto di partire e, impugnando un coltello, ha minacciato ripetutamente l’autista intimandogli: « Parti o ti ammazzo ». Grazie alla prontezza di riflessi, l’autista è riuscito ad allertare le forze dell’ordine prima di avvertire un lieve malore, curato sul posto dal 118. L’uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato fermato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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