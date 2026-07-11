Durante la partita tra Spagna e Belgio, sia Romelu Lukaku che Kevin De Bruyne sono usciti dal campo a causa di infortuni. Mentre Lukaku ha lasciato il torneo, le condizioni di De Bruyne sono ancora da valutare. La notizia ha suscitato attenzione anche nel mercato del Napoli, considerando il possibile impatto sulle trattative legate ai giocatori. Nessuna comunicazione ufficiale sulle lesioni o sui tempi di recupero è stata ancora diffusa.

La partita di venerdì sera tra Spagna e Belgio rischia di lasciare degli strascichi anche in casa Napoli. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno dovuto salutare il Mondiale, ma a destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni dell'ex Manchester City. Il classe '91 è stato costretto a lasciare il campo a cinque minuti dalla fine a causa di un infortunio ma per saperne di più sugli eventuali tempi di recupero bisognerà attendere gli esami strumentali., Nel corso della conferenza stampa post gara, Rudi Garcia non si è sbilanciato molto sulle condizioni di De Bruyne. Il ct del Belgio ha dichiarato: "È certo che gli infortuni di Youri Tielemans, Thibaut Courtois e anche di Kevin non sono stati affatto favorevoli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Napoli, l'infortunio di De Bruyne apre i discorsi mercato. In bilico c'è anche Lukaku

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