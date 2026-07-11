Muore giovane padre di tre figli tragedia con il parapendio | chi era la vittima

Un uomo di 53 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso, durante un volo in parapendio. La vittima, residente a Londa, stava praticando l’attività nelle montagne della zona quando è precipitato. L’incidente è avvenuto nel territorio di un comune della provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto durante il tentativo di soccorso.

Londa (Firenze), 11 luglio 2026 – E’ morto facendo quello che amava, buttarsi col parapendio dalle vette più belle. Thomas Pizzedaz, 53 anni, nato in provincia di Bolzano ma residente a Londa ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso. Una località molto frequentata da chi ama lanciarsi. Il 43enne è precipitato in un vigneto, da capire cosa sia successo, tra le ipotesi una manovra errata, un problema nell’attrezzatura, o un malore durante il volo. Sul posto sono interventi i sanitari del 118, il Soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto e della stazione di Cison di Valmarino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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